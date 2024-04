Dillingen

Wie digital ist das Dillinger Landratsamt?

Plus Digitalminister Fabian Mehring will die Verwaltung digitaler machen, will "KI statt Bürokratie". Nachgefragt beim Landratsamt, wie digital man dort schon arbeitet.

Von Christina Brummer

Bereits der Weg zum Büro des Digitalisierungsbeauftragten zeigt, wo das Dillinger Landratsamt bei der Digitalisierung steht. Von der großen Wendeltreppe führt der Weg durch einen eher gelblich-vergilbten Gang mit welligem Linoleum-Boden, vorbei an den Büros der Naturschutzbehörde, an ausgestopften Tierpräparaten, hinein in den neuen Gebäudeteil: Tageslicht, schlichte, graue Böden und höhenverstellbare Schreibtische. Sichtbare Zeugnisse einer Modernisierung. Nicht ganz so sichtbar ist die Modernisierung, die der Digitalisierungsbeauftragte David Singer koordinieren soll. Ein Umbau vom Akten-Büro zum digitalen Office.

Die Digitalisierung der Verwaltung ist eine zweiseitige Medaille. Die eine Seite betrifft die Bürgerinnen und Bürger, die etwas vom Amt wollen. Die andere betrifft die Verwaltung selbst, wie sie unter anderem diese Bürgeranliegen intern verarbeitet, Dokumente verwaltet, sich mit anderen Abteilungen und Behörden austauscht.

