Zweimal die Vorfahrt missachtet: 45.000 Euro Sachschaden

In Donaualtheim übersieht der Fahrer eines Linienbusses ein Auto. In Gundelfingen kracht es ebenfalls.

Ein 62-jähriger Fahrer eines Linienbusses hat am Dienstag gegen 17 Uhr in Donaualtheim beim Einfahren von der Hackenbergstraße in die Ulrichstraße die Vorfahrt eines querenden Autos übersehen, das ein 30-Jähriger fuhr. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Passagiere im Linienbus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

Die beiden Fahrer werden leicht verletzt

Zu einem weiteren Vorfahrtsverstoß kam es am Dienstag gegen 22.30 Uhr in Gundelfingen. Ein 33-Jähriger wollte mit dem Auto von der Leitenstraße auf die Lauinger Straße abbiegen. Dabei übersah er nach Angaben der Polizei einen Wagen, der mit einem 25-jährigen Fahrer besetzt war. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Die beiden Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. (AZ)