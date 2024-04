Zusammenstoß in Donaualtheim: zwei Verletzte und Totalschaden

Im Einmündungsbereich in Donaualtheim hat es gekracht. Es gibt Verletzte und Sachschäden.

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Autofahrern ist es am Donnerstagnachmittag im Dillinger Stadtteil Donaualtheim gekommen. Gegen 15.15 Uhr wollte ein 51-jähriger Toyota-Fahrer von der untergeordneten Hackenbergstraße in die Ulrichstraße einfahren. Er nahm einem 19-jährigen VW-Fahrer die Vorfahrt, der in der Ulrichstraße in Richtung Heinrich-von-Altheim-Straße unterwegs war.

Die Autos krachen an der Kreuzung ineinander

Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Der Wagen des 19-Jährigen wurde gegen einen Zaun geschoben. Durch den Aufprall löste bei beiden Autos die Airbags aus. Beide Autofahrer erlitten leichte Verletzungen und begaben sich selbständig in ärztliche Behandlungen. An den Unfallwagen entstand jeweils Totalschaden. Die Höhe des Gesamtschadens beläuft sich auf über 15.000 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (AZ)