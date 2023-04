Eppisburg

17:30 Uhr

Funkmast, Nahwärme, Supermarkt: Eppisburger fragen kritisch nach

Plus Bei der Bürgerversammlung in Eppisburg gibt es viele Fragen zu laufenden Projekten der Gemeinde. Ein Wunsch wird erneut bekräftigt.

Von Christina Brummer

Als die Präsentation, die Bürgermeister Simon Peter vorbereitet hat, einfach nicht per Fernbedienung weiterspringen will, lässt sich der Eppisburger Gemeinderat Rainer Egger zum Kommentar hinreißen: "In Eppisburg gibts ja generell Probleme mit dem Funk." Egger spielt dabei auf ein Thema an, das inzwischen sogar das bayerische Umweltministerium beschäftigt: den geplanten Mobilfunkturm im Naturschutzgebiet. Doch noch brennender als der Mobilfunkmast scheint die Eppisburger an diesem Abend etwas anderes zu interessieren.

Es gab auch einen Rückblick auf Aktivitäten in Holzheim

Rund 60 Bürgerinnen und Bürger sind am Mittwochabend ins Schützenheim gekommen. Bürgermeister Simon Peter bringt sie per Präsentation auf den neuesten Stand: "Ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein Notstrom-Aggregat anschaffen muss", kommentiert Peter, als er das Bild der neuen Aggregate zeigt, die im Notfall die Feuerwehr und das Mehrgenerationenhaus in Weisingen versorgen sollen.

