Wer hat in Eppisburg die Scheiben von Häusern mit Stahlkugeln beschossen?

Im Holzheimer Gemeindeteil Eppisburg hat ein Unbekannter die Fensterscheiben von fünf Häusern beschossen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Hozheimer Gemeindeteil Eppisburg sind in der Nacht zum Freitag bei mehreren Häusern in der Ziegelbergstraße und in der Burgstraße Fensterscheiben beschädigt worden. Bei allen fünf Häusern wurden Teile der Verglasung vermutlich durch Beschuss mittels einer Stahlkugel oder ähnlichem Projektil beschädigt.

Die Polizei grenzt den Tatzeitraum ein - und zwar zwischen Donnerstag, 22.30 Uhr, und Freitag, 6.10 Uhr. Es entstand an den Scheiben jeweils ein etwa fünf Millimeter großes Loch in der Außenverglasung. Da in allen Fällen Fensterscheiben beschädigt wurden, die zur Straßenseite ausgerichtet sind, geht die Polizei derzeit davon aus, dass der Täter (oder die Täter) die Ziegelbergstraße entlang gegangen oder gefahren ist. An den Fensterscheiben entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden von insgesamt 1600 Euro.

Im gleichen Zeitraum wurde außerdem die Fensterscheibe eines Gartenhauses am Köhlerweg auf dieselbe Art beschädigt. Hier entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

In Gundelfingen werden eine Hauswand und eine Haustür beschädigt

Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es am Freitag gegen 21.50 Uhr in Gundelfingen. In der Lauinger Straße bewarfen drei Jugendliche die Hausmauer und die Haustüre eines Anwesens mit Steinen und Eiern. Dadurch entstanden Schäden an der Tür und dem Mauerwerk. Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 100 Euro an.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in beiden Fällen unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise.