Drei Bäume in Finningen mussten gefällt werden

Ein Gutachter hat die Bäume untersucht und festgestellt, dass sie nicht mehr zu retten waren. Das sorgte in Finningen für Ärger.

„Waldblick“ - so der Straßenname für das Baugebiet „Ziegelberg Ost“ in Finningen. Diesen Beschluss fassten laut Bürgermeister Klaus Friegel die Finninger Ratsmitglieder bei ihrer jüngsten Sitzung. Des Weiteren werden nach Mitteilung des Bürgermeisters die einzelnen Bauplätze mit Hausnummern wie üblich versehen. Die rechte Seite mit geraden Nummern, die linke Seite mit ungeraden Nummern. Nach dieser Beschlussfassung wurde vom Ratsgremium auch einstimmig entschieden, die Spenden der Gemeinde an gemeinnützige Organisationen wiederaufzunehmen.

Bäume waren Gefahr für den Straßenverkehr

Im weiteren Sitzungsverlauf sprach der Bürgermeister noch Beschwerden aus der Bevölkerung an, die sich auf das Fällen von drei Bäumen am „Schulberg“ bezogen haben. Friegel äußerte sich dazu gegenüber dem Gemeinderat, dass die Gemeinde bereits vor einigen Jahren ein Baumkataster erstellt habe und somit auch gutachterliche Baumkontrollen durchgeführt werden. Bei den drei Bäumen habe eben der Gutachter jetzt entschieden, dass die Bäume aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt werden müssen.