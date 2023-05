Das Schulhausprojekt - eine große Chance für Fristingen

In der Bürgerversammlung in Fristingen wird die Entwicklung des Stadtteiles in den vergangenen beiden Jahren beleuchtet.

Wie in den anderen Dillinger Stadtteilen war auch die Bürgerversammlung in Fristingen sehr gut besucht. Rund 70 Bürger und Bürgerinnen waren in den großen Storchennestsaal gekommen, um sich über die Entwicklung der Großen Kreisstadt in den vergangenen beiden Jahren zu informieren.

Oberbürgermeister Frank Kunz informierte über die Entwicklung der Einwohnerzahlen im Stadtteil Fristingen. Demnach lebten hier zum Stichtag 31. Dezember des vergangenen Jahres 791 Einwohner. Des Weiteren wurden elf Geburten und sieben Sterbefälle registriert. Drei Eheschließungen verzeichnete das Standesamt für das Jahr 2022 im Stadtteil.

Die Kicklinger Schule wird für vier Millionen Euro saniert

Nach der Erläuterung des Haushaltsansatzes der Stadt Dillingen nannte Kunz auch auf einige wichtige Maßnahmen, die den Stadtteil Fristingen betreffen. Dabei sprach er auch die Erweiterung mit energetischer Sanierung der Grundschule in Kicklingen mit einem Investitionsvolumen von rund vier Millionen Euro an. Die Grundschule im Stadtteil Kicklingen werde ja auch von den Kindern aus Fristingen besucht. Am Gewerbegebiet Fristingen sei der Fußverbindungsweg geschottert worden, ebenso sei dort, wie von Bürgern angeregt, eine Ortseingrünung erfolgt. Im Baugebiet Langenbuchstarße wurden im Einfahrtsbereich Bäume und Sträucher gepflanzt, eine Asphaltdecke wurde an der Zubringerstraße aufgebracht.

Im Zufahrtsbereich Anton-Steiner-Ring wird laut Kunz auf einer Länge von rund 25 Metern noch eine Asphaltschicht aufgebracht, damit das Oberflächenwasser in die Sickermulden laufen kann. Zum Walnussbaum an der alten Schule sagte der Rathauschef: "Wir wollen ihn so lange erhalten wie möglich." Daher sei der 66 Jahre alte Baum bereits im Sommer 2022 von einem Fachmann begutachtet und zurückgeschnitten worden. Im Februar dieses Jahres habe ein Experte das Wurzelwerk untersucht – mit dem Hinweis, dass die Standfestigkeit noch gegeben sei.

Als eine weitere große Herausforderung bezeichnete Kunz das Projekt Alte Schule, Feuerwehr und Vereine. Nachdem die Feuerwehr Fristingen das Gebäude nutzt, seien Überlegungen angestellt worden, einige ungenutzte Räumlichkeiten Fristinger Vereinen zur Verfügung zu stellen. Darüber hatten auch schon Gespräche zwischen Feuerwehr und Vereinen stattgefunden. "Dieses Projekt wird angesichts der Haushaltssituation nur mit großem ehrenamtlichen Einsatz der Stadtteilgemeinschaft möglich sein", betonte der Oberbürgermeister.

Kunz: Eine große Chance für Fristingen

Ein Umbau sei jedoch eine große Chance für ganz Fristingen, sagte Kunz. Vonseiten der Stadt seien bereits 50.000 Euro an Planungsmitteln im diesjährigen Haushalt vorgesehen. Nach dem Hinweis auf verschiedene ausgeführte Unterhaltsmaßnahmen und Neuanschaffungen für den Kindergarten und den Spielplatz am Johann-Hitzler-Weg verwies Kunz auf die im vergangenen Jahr fertiggestellte Kneipp-Anlage in der Glött: "Die Anlage ist sehr gut gelungen und wird von der Stadtteilbevölkerung sehr gut angenommen". Fragen aus dem Kreis der Versammlungsbesucherinnen und -besucher wurden nicht gestellt.