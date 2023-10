Junger Mann verletzt sich bei Unfall in Fristingen schwerer

In Fristingen ist es zu einem Unfall mit einem Pkw- und einen Mopedfahrer gekommen. Ein 21-Jähriger wurde verletzt. Er trug keinen Helm.

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Freitagabend im Dillinger Stadtteil Fristingen gekommen. Ein 59-jähriger Autofahrer befuhr die Vogteistraße in Richtung Rollerhof und wollte nach rechts in eine Stichstraße abbiegen. Ein nachfolgender 21-jährige Kleinkraftradfahrer erkannte den Abbiegevorgang zu spät und versuchte, rechts an dem Wagen des 59-Jährigen vorbeizufahren.

Mann hat keinen Helm getragen

Dabei kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Der 21-Jährige, der keinen Sturzhelm trug, erlitt leichte bis mittelschwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Wertingen gefahren. An Auto und Kleinkraftrad entstand ein Gesamtunfallschaden von rund 3.000 Euro. (AZ)