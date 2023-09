Glött

vor 50 Min.

Glötts Bürgermeister im Porträt: Zwischen Stall und Amtsstube

Plus Seit 33 Jahren ist Friedrich Käßmeyer schon der Rathauschef in Glött. Damit ist er der dienstälteste Bürgermeister im Landkreis. Wie vereinbart er Arbeit und Amt?

Von Christina Brummer Artikel anhören Shape

Eine ganze Generation von Glötterinnen und Glöttern kennt nur einen Mann im Rathaus. Friedrich Käßmeyer ist damit wohl so etwas wie die Angela Merkel des Fuggerortes. Er ist nach 33 Jahren im Amt auch der dienstälteste Bürgermeister im Landkreis. In drei Jahrzehnten habe sich nicht nur in seiner Arbeit als Landwirt viel geändert. Auch die Aufgaben für Bürgermeister wüchsen, sagt Käßmeyer: Damit werde es immer schwieriger, Landwirtschaft und Bürgermeisteramt zu verbinden.

Bürgermeister, das ist eine Arbeit, die nie endet. Vor allem in einem kleinen Ort nicht, wo jeder jeden kennt. "Da liefert die Post, wenn der Kindergarten zu ist, die Pakete dann auch mal direkt zu mir", sagt Friedrich Käßmeyer, der Austräger wisse ja, wo man klingeln müsse. Dass man als Bürgermeister eigentlich nie Feierabend hat, stört ihn nicht. "Ich hab das nie als Belastung empfunden." Urlaub? "Hab ich eigentlich nie gemacht." Allein schon wegen der Landwirtschaft. Die Bürger wüssten immer, "der ist ja da".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen