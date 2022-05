Trickbetrug per Whatsapp geht im Kreis Dillingen weiter

Per Whatsapp wurde eine Frau darüber informiert, dass sie 1900 Euro zahlen sollte.

Eine Frau in Glött hat am 5. Mai eine Whatsapp-Nachricht von einer unbekannten Nummer auf ihr Handy bekommen. Der Absender gab sich als Tochter aus, die eine Rechnung von 1900 Euro bezahlen sollte und nun die Mutter um Überweisung des Betrags bat. Die Geschädigte fiel jedoch nicht auf die bekannte Betrugsmasche herein und erstatte stattdessen Anzeige.

Auch eine Schretzheimerin erhielt eine ähnliche Mitteilung. Da gab sich ein Unbekannter als Sohn in Notlage aus. Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de. (pol)

