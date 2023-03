Von Rittern und Ritterinnen: Claudia Brand aus Glött hat ein Kinderbuch geschrieben

Das Buch "6 plus 1 Rittersleut" erscheint am 1. April. Es geht um ein Mädchen, das sich in einer Männerwelt beweisen muss. Und um Brands Familiengeschichte.

Als Bilderbuch-Leben, Bilderbuch-Familie, Bilderbuch-Karriere: Montiert man das Wort "Bilderbuch" vor ein anderes, bedeutet das meist, dass irgendetwas besonders perfekt ist. Trifft man Claudia Brand und ihre Familie in Glött, ist man versucht, vor die Szenerie auch das Wort Bilderbuch zu setzen. Unmittelbar vor ihrem Haus, auf einer Wiese, die über einen Abhang in Wald übergeht, äsen Rehe. Im Haus herrscht der ganz normale Familien-Trubel. Tochter Sarah tollt durchs Wohnzimmer, die Schwiegereltern sind da, haben noch beim Tapezieren des Raumes geholfen. "Das hab ich mir heute in den Kopf gesetzt", sagt Brand und lacht. Trotz allem wirkt sie entspannt. "Bei mir ist immer Halligalli." Da verwundert es nicht, unter welchen Umständen sie ihr Kinderbuch geschrieben hat, das nun bald auch im Spurbuchverlag erscheint.

Fast eineinhalb Stunden saß Brand im Wartezimmer ihrer Frauenärztin. Was macht man mit der Zeit? Viele lesen Illustrierte oder spielen mit dem Handy. Auch Brand nahm das Handy zur Hand, doch anstatt zu spielen, tippt sie eine Geschichte ins Handy, die ihr nicht mehr aus dem Kopf ging. "Als ich dann aufgerufen wurde, war die Geschichte eigentlich fast fertig", erinnert sich Brand.

Darum geht's im Kinderbuch von Claudia Brand

Das Buch "6 plus 1 Rittersleut" war geboren. Es geht um die Maid Anni und ihre sechs Brüder. Die sind allesamt Ritter, die durchs Land ziehen und von ihren Abenteuern berichten können. Anni wäre auch gern Ritterin geworden. Aber das ging nicht. Frauen sollten schließlich putzen, kochen und nicht auffallen. Doch wie es der Zufall will, verstricken sich die Brüder in eine Fehde mit dem Grafen OtzDiNas. Die Gelegenheit für Anni, auch einmal die Heldin zu sein und das Blatt zu wenden.

Brands Tochter Hannah kann die Handlung innerhalb von Sekunden runterrattern, so gut kennt sie die Geschichte schon. Letztlich basiert die Handlung nämlich auch auf der Familiengeschichte von Claudia Brand. Ihre Oma sei damals aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland geflohen und als Flüchtling zusammen mit ihren drei Kindern im Schloss Haldenwang untergekommen, erzählt Brand. Die anderen vier Kinder seien dann erst auf dem Schloss geboren worden.

Claudia Brand hat ihre Familienhistorie eingebaut

Die sieben Geschwister und das Schloss haben Brands Fantasie beflügelt. "Für mich geht es bei der Geschichte darum, dass alle gleichwertig sind", sagt die 39-Jährige. "Jeder kann seine eigenen Ziele und Wünsche erreichen, egal, welches Geschlecht man hat." Doch die Maid Anni ist für Brand nicht die einzige Heldin der Geschichte. "Auch der Graf ist ein Held, weil er am Ende schafft, über seinen Schatten zu springen und die Situation nicht weiter eskalieren lässt", sagt Brand.

Lesen Sie dazu auch

Das Kinderbuch von Claudia Brand heißt "6 plus 1 Rittersleut". Foto: Spurbuchverlag

Doch eine schöne Geschichte aufzuschreiben, ist das eine. Sie auch zu veröffentlichen, das andere. Brand hat das Manuskript an viele Verlage geschickt, doch nur Absagen bekommen. Sie und ihr Mann hatten das Buch schon in Eigenregie drucken lassen wollen, doch schließlich hatte Brands Schwester einen Tipp. Sie habe vorgeschlagen, dass Brand einmal bei einer Illustratorin in Neuburg anfragen solle, ob sie das Buch nicht mit ihren Bildern gestalten wolle.

Brand hat ihr Buch schon in der Bücherei vorgelesen

"Ich habe lange überlegt, wie ich die Mail an sie formulieren kann", sagt Brand. Nur ein paar Tage, nachdem sie auf "Senden" gedrückt habe, habe sie die Illustratorin Ute Patel-Mißfeld auch schon zurückgerufen. Sie habe sofort zugesagt und Brand auch den Kontakt zum oberfränkischen Spurbuchverlag vermittelt. Der hat Brand schließlich einen Autorenvertrag angeboten. 1000 Exemplare werden nun zunächst gedruckt. Ob sich alles verkauft, weiß Brand nicht. "Das ist aber auch nicht so wichtig. Für mich ist das schon ein riesen Erfolg."

Einen Testlauf, wie anderen die Geschichte gefällt, gab es bereits. Brand hat ihr Buch schon in einer Bücherei einer jungen Zuhörerschaft vorgelesen und festgestellt: "Die Geschichte eignet sich gut für Kinder zwischen fünf und acht Jahren." Wenn das Buch erschienen ist, will Brand auch wieder in Büchereien im Landkreis daraus vorlesen. "Ich freue mich aber auch riesig auf den Moment, wenn ich zum ersten Mal mein Buch in einer Buchhandlung entdecken werde", sagt Brand und strahlt.

Info: Das Buch kann man bei Claudia Brand über ihre Instagram-Seite @claudy-kinderbuecher oder über den Spurbuchverlag bestellen.