30-Jährige wird bei Unfall in Gundelfingen verletzt

Ein 20-Jähriger fährt in Gundelfingen auf das Auto einer Frau auf. Die Verletzte muss nach dem Aufprall ins Krankenhaus.

Ein weiterer Verkehrsunfall, bei der eine Autofahrerin verletzt wurde, hat sich am am Montagmorgen in Gundelfingen ereignet. Kurz nach 7 Uhr befuhr die 30-Jährige mit ihrem Auto die Günzburger Straße in Gundelfingen stadtauswärts. Sie wollte nach links in die Einfahrt eines Verbrauchermarkts abbiegen und musste aufgrund Gegenverkehrs halten.

Der Schaden bei dem Unfall in Gundelfingen liegt bei etwa 15.000 Euro

Ein nachfolgender 20-jähriger Peugeot-Fahrer fuhr laut Polizeibericht auf den stehenden Wagen auf. Die 30-Jährige erlitt infolge des Aufpralls leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Unfallfahrzeugen entstand Gesamtschaden von rund 15.000 Euro. (AZ)