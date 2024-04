39-jähriger Gundelfinger greift Feuerwehrmann an

Der Gundelfinger durchbricht die Absperrung eines Einsatzortes und überfährt beinahe zwei Feuerwehrmänner. Danach geht er auf einen der Ehrenamtlichen los.

In Gundelfingen hat ein 39-Jähriger am Wochenende beinahe zwei Feuerwehrmänner umgefahren, die gerade in einem Einsatz beschäftigt waren. Der Mann durchbrach die Absperrungen und die beiden Einsatzkräfte versuchten, ihn aufzuhalten. So heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Gundelfinger überfährt beinahe zwei Feuerwehrmänner im Einsatz

Als einer der Feuerwehrleute den Fahrer verbal zurechtweisen wollte, stieg dieser aus seinem Fahrzeug und griff den Feuerwehrmann an. Letzterer ging dabei zu Boden, trotzdem ging der Fahrer weiter auf ihn los. Ein vorbeikommender Jogger kam dem Ehrenamtlichen zu Hilfe und konnte den aggressiven Fahrer davon abhalten, weiterzumachen. Bei dem Vorfall wurde die Einsatzkleidung des Feuerwehrmannes beschädigt. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen mehrerer Delikte, so die Polizei. (AZ)