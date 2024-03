Autofahrerin wird bei Unfall in Gundelfingen verletzt

Auffahrunfall: Ein 36-Jähriger erkennt laut Polizei in Gundelfingen zu spät, dass eine 44-jährige Autofahrerin vor ihm anhalten musste.

Eine 44-jährige Autofahrerin hat am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Gundelfingen leichte Verletzungen erlitten. Die 44-Jährige war gegen 22 Uhr mit ihrem Auto auf der Kreisstraße DLG 7 in Richtung Bundesstraße B 16 unterwegs, um auf diese in Richtung Dillingen aufzufahren. Kurz vor der Auffahrt musste sie verkehrsbedingt anhalten.

Die Autofahrerin begibt sich selbst in ärztliche Behandlung

Ein nachfolgender 36-jähriger Autofahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Auto auf den Wagen der Frau auf. Die 44-Jährige wurde leicht verletzt, sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An den Unfallautos entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 3500 Euro. (AZ)