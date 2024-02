Gundelfingen

Das Boogie-Woogie-Prinzenpaar der Gundelfinger Glinken

Plus Sieglinde Pfalzer und Norbert Bauer führen den großen Hofstaat an. Sie sind mit Abstand das älteste Prinzenpaar im Kreis Dillingen - und zeigen es allen.

Von Simone Fritzmeier

Viele Wochen lang wird dieses Geheimnis gut gehütet. Nur wenige Menschen kennen im Vorfeld die Namen. Wehe, es wird etwas vor dem 11.11. verraten. Erst dann, so will es das Brauchtum, präsentieren die Faschingsgesellschaften ihre Regenten - groß und klein. Jedes Jahr aufs Neue ist die Bekanntgabe der Prinzenpaare für die aktuelle Saison aufregend und ein erster Höhepunkt in der fünften Jahreszeit. Bei den Gundelfinger Glinken war dagegen die Suche nach Tollitäten für ihren großen Hofstaat noch spannender. Zumindest hätte es zeitlich kaum knapper sein können. Denn das vorgesehene Paar hat kurzfristig abgesagt. Der Verein um den Vorsitzenden Josef Peterle stand vor einer Herausforderung. Die Gundelfinger ohne großes Prinzenpaar? "Das geht nicht", versprach der Glinken-Chef und setzte alle Hebel in Bewegung. Besser gesagt: Er hat seine familiären Kontakte spielen lassen....

Am 11.11. hatten sie noch kein Kleid und keinen Anzug

Norbert Bauer lacht am Telefon. Viel Wahl hatte er kaum. "Immerhin durfte ich eine Nacht drüber schlafen", sagt er. Mehr Zeit war auch nicht. Am 9.11. saßen die beiden Vorsitzenden bei ihm auf der Couch und haben gefragt, ob er mit seiner Lebensgefährtin in die Rolle des Prinzenpaares schlüpfen wolle. "Ich dachte ja zuerst, dass das ein Witz ist", erzählt seine Partnerin Sieglinde Pfalzer. Vor allem aus einem Grund: dem Alter. Er 71, sie 68. Beide sind fit, erzählen sie, Tanzen ist ihre große Leidenschaft und hält sie aktiv. Aber eine Faschingssaison als Prinzenpaar? "Ich habe schon überlegt, ob ich das schaffe", sagt Bauer. Kurz. Denn am 10.11. haben sie zugesagt, am 11.11. fand bereits die Inthronisierung in Gundelfingen statt. Ohne Kleid, Anzug und Plan. Aber dann ging alles ganz schnell. Und mit Prinzessin Sieglinde I. und Prinz Norbert I. haben die Glinken in dieser Saison ein ganz besonderes Paar gefunden – und dabei spielt das Alter längst keine Rolle. Im Gegenteil: "Wir haben auch andere Prinzen getroffen, die nicht mehr ganz frisch sind. Aber klar, wir sind schon mit Abstand die ältesten – aber die Resonanz ist überwältigend", sagt Norbert Bauer.

