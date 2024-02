Gundelfingen

vor 17 Min.

Gundelfinger Autorin gibt nun Tipps zum Thema Älterwerden

Plus Cora Wetzstein hat mit ihrem Co-Autor Wolfgang Scheiber im Eigenverlag einen Ratgeber für ein gutes Leben im Alter herausgebracht. Das steckt dahinter.

Von Dominik Bunk

Cora Wetzstein ist eine Ur-Gundelfingerin. Nur für ihr Studium und ihre Arbeit bei verschiedenen Verlagen in München hat sie ihre Heimatstadt kurz verlassen. Seit 2012 lebt sie gemeinsam mit ihrer Familie wieder in der Gartenstadt. Seitdem ist die studierte Ernährungswissenschaftlerin selbstständig. Mehr noch: Sie ist Buchautorin. Jetzt hat sie einen neuen Ratgeber herausgebracht. Der Name ist dabei Programm: "Fit, gesund und zufrieden das Alter genießen". Darin gibt sie Tipps für ein gutes Leben im Alter. Das nicht ihr erstes Buch, aber das erste Mal ohne die Zusammenarbeit mit einem Verlag. Warum ausgerechnet eine 44-Jährige ein Buch für eine Zielgruppe schreibt, zu der sie selbst noch gar nicht gehört?

Die Idee dafür stammt von ihrem Co-Autor Wolfgang Scheiber, der in der Schwarzwald-Region lebt. Ihn kennt sie von gemeinsamen Projekten, über die Jahre habe sich daraus eine Freundschaft entwickelt. "Er ist letztes Jahr 70 geworden", erzählt die Gundelfingerin und ergänzt, dass er bereits zahlreiche Gesundheitsprogramme für die Zielgruppe, Menschen über 60, ausgearbeitet habe. Außerdem habe er zahlreiche Gesundheitsratgeber herausgebracht, erzählt die Gundelfinger Autorin. Allerdings habe es noch keinen "ganzheitlichen, der alle Themenbereiche für die Zielgruppe abdeckt", gegeben. Das war also ihre Aufgabe.

