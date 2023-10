Gundelfingen

vor 32 Min.

Gastro-Dynastie: So führt Familie Delle einen 100 Jahre alten Gasthof

Plus Seit über 100 Jahren führt die Familie ein Restaurant, eine Metzgerei und eine Rinderzucht. Die Tage der Gundelfinger beginnen damit früh und enden spät.

Von Susanne Klöpfer Artikel anhören Shape

Steakhouse, Hotel, Rinderzucht und Metzgerei – die Familie Delle ist in Gundelfingen umtriebig und führt ein über 100 Jahre altes Traditionshaus. Bereits die vierte Generation ist ins Geschäft eingestiegen. Die Gastronomie liegt den Delles also in der DNA. Wie bringen sie alles unter einen Hut? Ein Gasthaus mit so langer Tradition zu führen, es ist ein Kraftakt für die ganze Familie. Zusammen mit ihren Eltern Jutta und Bernhard Delle stehen inzwischen auch Martin und Michael Delle jeden Tag in der Küche, kümmern sich um die Angusrinder oder arbeiten in der Metzgerei. Ihre Mutter Jutta Delle, die im Gasthaus ihrer Eltern und Großeltern aufwuchs, lebt für die Gastronomie. Sie findet: "Ich mache die gleiche Arbeit wie der Pfarrer und begleite die Menschen von der Geburt bis zur Beerdigung."

Betrieb der heutigen Familie Delle besteht schon seit 1919 in Gundelfingen

Angefangen hat alles im Jahr 1919, als Josefa und Xaver Kempter – Jutta Delles Großeltern – den Gasthof und die Metzgerei gründeten. Kurz darauf starb Xaver Kempter und hinterließ seine Frau allein mit drei Kindern. Später heiratete Josefa Kempter Martin Weber, mit dem sie beide Betriebe weiterführte. In zweiter Generation leiteten Irmengard und Anton Kempter die Gastwirtschaft bis 1990, bevor Jutta und Bernhard Delle übernahmen, neu bauten und die Gaststätte und Nebenräume renovierten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen