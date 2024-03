Nach einem Knall ist das Glas einer Gundelfinger Haustür gesprungen

Ein 70-Jähriger beobachtet, wie nach einem Knall sechs Kinder davonrennen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr erlebte ein 70-jähriger in Gundelfingen eine unangenehme Überraschung. Während er sich in der unteren Etage seines Hauses in der Medlinger Straße aufhielt, hörte er plötzlich einen lauten Knall. Als er aus dem Fenster schaute, entdeckte er etwa sechs Kinder, die in verschiedene Richtungen davonliefen. Am nächsten Tag musste er dann feststellen, dass eines der Glasfenster seiner Haustür beschädigt war. Daraufhin informierte er die Polizei über den Vorfall. Die Beamten haben nun Ermittlungen wegen Vandalismus aufgenommen und sind auf der Suche nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 zu melden. (AZ)