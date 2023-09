Radfahrer prallt gegen Katze und bricht sich mehrere Knochen

Ein 60-Jähriger ist frühmorgens in Gundelfingen mit dem Fahrrad unterwegs. Als eine Katze seinen Weg kreuzt, kommt es zum Unfall.

Ein 60-jähriger Radfahrer prallte am Montag um etwa 5.30 Uhr in der Lauinger Straße in Gundelfingen gegen eine querende Katze und stürzte dabei auf Höhe der Vogteistraße. Hierbei zog er sich neben Kopfverletzungen auch mehrere Frakturen am Körper zu, heißt es im Bericht der Polizei. Er musste daraufhin zur weiteren Behandlung in das Günzburger Krankenhaus gebracht werden. (AZ)