So sollen die Wasserleitungen in Gundelfingen saniert werden

Die Wasserleitungen unter den Straßen in Gundelfingen sind in die Jahre gekommen. Ein Drittel davon ist in einem schlechten Zustand. Wie die Stadt darauf reagiert.

Immer wieder bersten in Gundelfingen Wasserleitungen wie zuletzt in der Lauinger Straße in der vergangenen Woche. Ein Szenario, das sich jährlich etwa 70 Mal in Gundelfingen wiederholt. Die Stadt hat wie (in) viele(n) andere(n) Kommunen über Jahrzehnte die Infrastruktur unter der Straße vernachlässigt. Die Untersuchungen eines Ingenieurbüros zeigten im März, dass ein Drittel des 55 Kilometer langen Gundelfinger Abwassernetzes in einem schlechten Zustand ist. Um das zu beheben, wurden sechs Bauabschnitte vorgeschlagen. Ein Projekt, das wahrscheinlich Jahrzehnte dauern wird.

Ein Drittel der Wasserleitungen in Gundelfingen sind in schlechtem Zustand

Wie es mit den Wasserleitungen weitergeht, besprach nun der Stadtrat. Bauamtsleiter Harald Pröbstle schlug vor, dass das eigene Personal des Bauhofs die Bauarbeiten übernehmen könne. Stück für Stück sollen die bestehenden Leitungen gegen neue ausgetauscht werden. Begonnen werden soll in der Lauinger Straße, die die Hauptwasserschlagader für die gesamte Stadt bildet.

Der Bauhof reparierte vergangene Woche auf der Lauinger Straße in Gundelfingen einen Rohrbruch. Foto: Harald Pröbstle

Im ersten Versuch soll der Bauhof nun einen sogenannten Ringschluss herstellen. Das bedeutet, dass die Leitungen entlang der Wittelsbacher Straße des Wasserzweckverbands "Untere Brenzgruppe" und dem Bahndamm verbunden werden. Die Bauarbeiten erstrecken sich auf 65 Meter. Dadurch kann später in der Lauinger Straße von Schacht zu Schacht saniert werden, währenddessen können die Anwohnenden notversorgt werden.

Gundelfingen kann durch Arbeiten des Bauhofs an Wasserleitungen sparen

Bürgermeister Dieter Nägele betonte in der Sitzung: "Das ist keine Grundsatzentscheidung, sondern wir stimmen heute über den Ringschluss ab." Nach den Bauarbeiten sollen die Kosten ausgewertet und mit anderen Firmen verglichen werden. Man hoffe, so schneller und günstiger zu sanieren, als wenn man die Bauarbeiten extern vergebe.

"Auf dem derzeitigen Markt sind die Kosten dreimal so hoch als vor zwei Jahren", sagte Pröbstle. Wenn jährlich eine Summe von 300.000 Euro ausgegeben werde, könnten 180 Meter ausgetauscht werden. Dafür gingen 30.000 Euro wiederum an eine externe Firma. Die Kosten dafür und für die Ausschreibung entfallen (entfielen?), wenn der Bauhof die Arbeiten übernimmt (übernehme). Beim Personal sei das Wissen durch die immer wieder auftretenden Rohrbrüche bereits da. Man kenne sich vor Ort aus, könne besser mit den Anwohnenden sprechen. Und mit den anstehenden Bauarbeiten lerne man über die Zeit immer mehr dazu. Der Stadtrat stimmte diesem Vorschlag einstimmig zu. Die Bauarbeiten am Ringschluss werden voraussichtlich im September beginnen.

