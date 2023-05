SPD-Ortsvereins Gundelfingen ehrt Siegfried Wölz

Der Gundelfinger ist seit 60 Jahren in der SPD aktiv. Die Mitglieder dankten ihm für sein ehrenamtliches Engagement.

Auf der Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Gundelfingen im Hotel-Gasthof Sonne in Echenbrunn hat Siegfried Wölz die Auszeichnung für 60 Jahre ehrenamtliches Engagement für die SPD erhalten. Ortsvereinsvorsitzende Birgit Spengler überreichte ihm die goldene Ehrennadel mitsamt Urkunde. In ihrer Laudatio hob sie die vergangenen Jahrzehnte seines ehrenamtlichen Engagements hervor.

Die Mitgliedschaft seit 1963 im SPD-Ortsverein Gundelfingen war für Siegfried Wölz der Start seiner aktiven politischen Zeit. Bereits mit 29 Jahren wurde er als jüngstes Mitglied in das Stadtratsgremium berufen und war dort 54 Jahre lang politisch aktiv. Eine wichtige Grundforderung in seiner politischen Tätigkeit ist seit jeher dem Ortsverein Gundelfingen zufolge die Hilfe für die Schwächeren in der Gesellschaft, die er immer unterstützt hat.

Als die Firma, die den Auftrag zur Errichtung des neuen Kanzleramtes in Bonn bekommen hatte, 1975 in Konkurs ging, gründete Wölz kurzentschlossen die „Montagegruppe Wölz“, um die Arbeit zu vollenden. Sein unternehmerisches Engagement ermöglichte zahlreichen Menschen gesicherte Arbeitsplätze, der Betrieb zählt zu den Aushängeschildern der Wirtschaft Gundelfingens und Schwabens.

Auch über den Landkreis erstreckte sich viele Jahre sein politisches Wirken. Von 1978 bis 2020 war er Teil der SPD-Fraktion des Kreistags. Im Jahr 2007 erhielt Wölz die kommunale Verdienstmedaille des Freistaates Bayern sowie im Jahr 2016 die Bürgermedaille der Stadt Gundelfingen. Im Dezember 2019 wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Die anwesenden Mitglieder gratulierten und dankten Siegfried Wölz für seinen Einsatz sowie seine stetige Unterstützung. Vorsitzende Spengler überreichte ihm im Anschluss einen Geschenkkorb.