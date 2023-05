Stadtkapelle Gundelfingen pflanzt eine Linde im Schnellepark

Ein Baum für 50 Jahre Schnellefest steht nun im Park. Die Stadtkapelle Gundelfingen hat die Linde gestiftet. Welche Idee dahinter steckt.

Zum diesjährigen 50. Jubiläum des Schnellefestes hat die Stadtkapelle Gundelfingen eine Linde im Schnellepark gepflanzt. Die Wahl fiel auf eine Linde, da die sogenannte Dorflinde seit Jahrhunderten der Mittelpunkt des Ortes sei. Man habe sich dort zu Tanz und Musik getroffen und treffe sich dort weiterhin bis heute, so Annika Engelniederhammer, die zweite Vorsitzende des geschäftsführenden Beirats der Stadtkapelle Gundelfingens. Die Linde gelte auch als Baum der Gemeinschaft und des Friedens. Beides seien Aspekte, die in den jetzigen herausfordernden Zeiten, von Krisen, größer werdenden sozialen Unruhen und dem Krieg in der Ukraine immer wichtiger werden.

Warum die Stadtkapelle Gundelfingen eine Linde im Schnellepark pflanzt

Außerdem bedeutet es für die Stadtkapelle Gundelfingen, dass man an ein Morgen glaubt, wenn man einen Baum pflanzt. "Wir glauben an eine Zukunft der Stadtkapelle und der Jugendkapelle. Mit unserem Nachwuchskonzert am 21. Mai wollen wir wieder Kinder für dieses schöne Hobby Musik und diese spezielle Gemeinschaft in einer Musikkapelle begeistern", sagt Engelniederhammer. Traditionen und Werte müssten nicht nur vermittelt, sondern auch gelebt werden.

Doch ohne Förderung wäre das alles für die Stadtkapelle Gundelfingen nur schwer oder gar nicht möglich. Der Baum soll auch dem 25-jährigem Bestehen des Fördervereins gewidmet sein. Dieses Jubiläum musste coronabedingt ausfallen. Die Arbeit des Fördervereins und ihrer Mitglieder ist für die Stadtkapelle immens wichtig. Ohne sie wären viele Projekte und Aktionen, wie die Probewochen oder Auslandsfahrten, nicht möglich.

Stadtkapelle Gundelfingen bedankt sich beim Förderverein

"Seltene Instrumente wie Fagott und Englischhorn machen unsere Kapelle zu etwas Besonderem und wurden mithilfe des Fördervereins erst angeschafft", erklärt Engelniederhammer. Die Stadtkapelle Gundelfingen möchte für die großartige Unterstützung und auch für die Finanzierung dieses Baumes danken. Dieser solle aber nicht nur die Stadtkapelle und den Förderverein erfreuen, sondern auch jeden Besucher des Schnelleparks und des Schnellefestes und das noch bei vielen weiteren folgenden Generationen. (AZ)