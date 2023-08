Tierarzt findet Projektil im Hals eines Gundelfinger Katers

Plus Familie Hasenclever aus Gundelfingen liebt ihren kämpferischen Kater Sammy. Umso schockierter ist die Familie, als sich bei einem Tierarztbesuch herausstellt, dass er angeschossen wurde.

Kater Sammy ist ein Rowdy. Der vierbeinige, neunjährige Gundelfinger kommt öfter mit blutigen Kratzern nach Hause zu Marie Hasenclever und ihren Eltern. Schließlich ist er sich für keine Keilerei unter Katzen zu schade – und nach Hause bringt er nicht nur tote Mäuse, sondern gelegentlich auch Ratten. Doch seine jüngste Verletzung war anders – und hätte Sammy fast das Leben gekostet.

Zuerst wirkte Sammys Verletzung, die sich irgendwann im Juni ereignet hatte, wie viele vorherige auch. "Wir fahren auch nicht mit jeder kleinen Verletzung zum Tierarzt, das ginge gar nicht", sagt Hasenclever. Der geschwollene Hals des Katers veranlasste die Hasenclevers dann aber doch, in eine Praxis zu fahren. Der Tierarzt verschrieb Medikamente und vermutete einen Abszess, eventuell wegen eines eingewachsenen Haares oder dergleichen. Die Schwellung der Wunde am Hals ging dann auch nach einigen Tagen zurück, und Sammy schien auf dem Weg der Besserung.