Unbekannte schlagen 21-Jährigen in Gundelfingen

Männer aus einer Personengruppe haben einen 21-Jährigen in Gundelfingen attackiert und verletzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein 21-jähriger Günzburger ist an Freitagabend gegen 22.30 Uhr in der Färbergasse in Gundelfingen von einer Personengruppe angesprochen und bedroht worden. Daraufhin wurde der Mann laut Polizeibericht von den Männern der Gruppe geschlagen. Der 21-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen.

Die Dillinger Polizei bittet um Zeugenhinweise

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten sich unter Telefon 09071 /560 bei der Polizei Dillingen zu melden. (AZ)