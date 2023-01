1,5 Promille: Autofahrer fährt bei Haunsheim in Graben

Ein 25-Jähriger ist bei Haunsheim von der Straße abgekommen. Die 40-jährige Eigentümerin des nicht zugelassenen Wagens wusste nicht, dass der Mann damit gefahren ist.

Ein 25-jähriger Autofahrer ist am Freitag gegen 23 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Haunsheim und Gundelfingen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen blieb in einem Graben stehen.

Der Mann hatte mehr als 1,5 Promille Alkohol im Blut

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten vor Ort fest, dass der Fahrer einen Alkoholwert von über 1,5 Promille aufwies. Zudem ist er derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Damit nicht genug: Der Mann war mit einem Fahrzeug unterwegs, das nicht zum Straßenverkehr zugelassen war.

Der 25-Jährige hatte den Wagen für die Fahrt an sich genommen, obwohl die 40-jährige Eigentümerin hiervon keine Kenntnis hatte. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Er wurde in das Krankenhaus Dillingen gebracht. (AZ)