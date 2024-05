Essen auf dem Herd vergessen: Feuerwehreinsatz in Haunsheim

Angebranntes Essen hat in einer Asylunterkunft in Haunsheim für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Verletzt wurde dabei niemand.

In der Nacht von Sonntag auf Montag rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in eine Haunsheimer Asylunterkunft aus. Gegen 3.30 Uhr hatte ein Brandmelder in dem Gebäude ausgelöst. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei hatten die Bewohner das Gebäude bereits eigenständig verlassen.

Beim Brand in Haunsheim wurde niemand verletzt

Es konnte festgestellt werden, dass das Erdgeschoss verraucht war. Feuerwehrleute rückten mit Atemschutz in das Gebäude vor und konnten feststellen, dass angebranntes Essen auf einer Herdplatte zur Rauchentwicklung geführt hatte.

Das Gebäude wurde im Anschluss durch die Feuerwehr gelüftet, sodass die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Es wurde niemand verletzt. Am Gebäude entstand kein Sachschaden. Am Einsatzgeschehen waren eine Streife der Dillinger Polizei sowie die Freiwillige Feuerwehr Haunsheim beteiligt. (AZ)