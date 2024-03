Altersgemischte Teams helfen beim Erfolg von Grünbeck

Höchstädter Wasseraufbereitungsunternehmen ehrt langjährige Mitarbeiter. Einige sind seit 45 Jahren dabei.

Eine Zeitreise bis ins Jahr 1978 zurück machten Mitarbeiter der Firma Grünbeck in Höchstädt jetzt bei einer Jubilarfeier. Personalleiterin Sandra Stricker, Geschäftsführer Günter Stoll, und Betriebsratsvorsitzender Wilhelm Mair stellten die Bedeutung von treuen und loyalen Mitarbeitern und für den Unternehmenserfolg heraus.

Geschäftsführer Stoll dankte: „Ihre Leistungen und ihr hohes Engagement haben dazu beigetragen, dass das Unternehmen Grünbeck sich so positiv entwickelt hat.“ Gerade in der heutigen Zeit sei es unerlässlich, dass der reiche Erfahrungsschatz langjähriger Mitarbeiter an die nachfolgenden Generationen weitergegeben werde. "Nicht nur Studien zeigen es, sondern auch wir als Firma profitieren von altersgemischten Teams“, erläuterte Stoll. Als Highlight der Veranstaltung wurden interessante Videos zu den einzelnen Jahrzehnten mit Meilensteinen zur Grünbeck-Geschichte gezeigt.

Beim Abendessen im Grünbeck-Forum tauschten die Geehrten zahlreiche Anekdoten aus. Seit zehn Jahren bei der Firma Grünbeck, die in diesem Jahr das 75-jährige Bestehen feiert, sind Marion Behrens, Dirk Bierbaum, Erich Bitz, Paula Cordes, Alexander Erger, Stefan Gottschall, André Grimm, Andreas Hegenbart, Rico Hettwer, Matthias Huchler, Tina Jakel, Sabine Kitzinger, Bernhard Leix, Verena Maier, Marie-Theres Ortmann, Verena Rau, Christian Reichert, Peter Rieder, Daniel Rzoska, Ralf Söcknick, Andreas Voggenreiter und Matthias Wunn.

25 Jahre dabei sind Detlef Eggert, Pia Engelniederhammer,Ulrike Färber, Florian Friedrich, Daniela Fröhlich, Martin Meinardus sowie Hildegard Scheider. Elke Dobersch, Wilhelm Engelmayer, Roland Kehrle und Christine Schnell sind schon seit 40 Jahren im Unternehmen.

Bereits auf 45 Jahre Betriebszugehörigkeit können Irmgard Eckstein, Johanna Öxler und Erhard Wille zurückblicken. Hans Willbold, Bernd Münch, Günter Link und Markus Kling wurden bereits in den Ruhestand verabschiedet. Für ihre jahrzehntelange Treue und ihren beachtenswerten Einsatz dankte Sandra Stricker allen auch im Namen der Geschäftsführung herzlich. (AZ)

