Am Maimarkt in Höchstädt gibt es einen besonderen Verkauf

Zum Muttertagsmarkt in Höchstädt gibt es wieder ein großes Entenrennen, Marktstände und Livemusik. Zudem wird ein Nachlass verkauft.

Die Stadt Höchstädt und die Wirtschaftsvereinigung laden zum traditionellen Muttertagsmarkt am 14. Mai. Die Fieranten sind mit ihren Marktständen bereits ab 10 Uhr in der Innenstadt zu finden, die Einzelhändler öffnen ab 12.30 Uhr ihre Geschäfte.

Ab 13 Uhr spielt die Band FlatPix auf dem Marktplatz und nimmt die Zuhörer mit auf ihre Reise über die Country Roads, nach Fürstenfeld und ins Hotel California. Das musikalische Repertoire der FlatPix reicht von den Eagles über STS bis zu Bob Dylan, Eric Clapton oder Barclay James Harvest sowie vielen weiteren bekannten Songs namhafter Bands seit den 70er-Jahren.

In der Bachgasse ist für die Kinder reserviert. Das Spielemobil des Kreisjugendrings ist vor Ort und leitet die Kleinen zum Spielen, Luftballonmodellieren und Schminken an. Zum Toben wird eine Hüpfburg aufgestellt. Alle Kinder sind außerdem aufgerufen, ihre Decken auszubreiten und einen Flohmarkt abhalten.

Brainstorming: Wie soll das neue Jugendzentrum aussehen?

Wie soll das neue Jugendzentrum in Höchstädt aussehen? Zum Brainstorming und zur Ideenfindung steht der Jugendtreff Höchstädt mit der Jugendhilfe Seitz Rede und Antwort.

Um 14.30 Uhr gibt es am Pulverbach einen weiteren lustigen Programmpunkt: Stadtrat Fabian Weiß (Eventagentur) organisiert wieder sein Entenrennen. Beim Charity-Rennen spurten Enten in den politischen Farben los, ab 15 Uhr werden dieses Jahr für alle, die mitmachen möchten, rund 300 Enten in den Bach geworfen. Es winken Preise für die ersten 30 Enten sowie die letzte Ente.

Welche Badeente macht am Muttertag in Höchstädt das Rennen? Foto: Harald Paul (Archivbild)

Versteigerung des Nachlasses von Dr. Minas und Dr. Diemer

Das Heimatmuseum ist ab 13 Uhr geöffnet, inklusive Führung von Stadtheimatpfleger Leo Thomas. Der Eintritt ist frei. Der Historische Verein bietet vor dem Heimatmuseum Kaffee und Kuchen an. Der Sonderverkauf aus dem Nachlass von Dr. Minas und Dr. Diemer findet im Heimatmuseum in den ehemaligen Räumen der Stadtbücherei statt, im Angebot sind wunderschönes Porzellan, Gläser, Kristallwaren und viele Dinge mehr.

Auch viele Einzelhändler, Cafés und Restaurants haben geöffnet. Die Fieranten haben wie immer Süßes im Gepäck, Deftiges, wie Fisch und Käse und Crêpes. Es gibt Schmuck, Woll- und Lederwaren, Porzellan, Kleidung, Haushaltswaren, Obst und Gemüse und vieles mehr.

Der Marktplatz, die B16 bis zum Marktplatz und die Bachgasse werden gesperrt. Die Herzogin-Anna-Straße kann bis zum Marktplatz befahren werden und wird in Richtung Herzog-Philipp-Ludwig-Straße weitergeleitet. (AZ)