Ansturm auf den neuen Norma in Höchstädt

Seit Montag hat der Supermarkt in der Innenstadt geöffnet. Und das Team hat gleich am ersten Tag alle Hände voll zu tun.

Schon zehn Minuten vor der offiziellen Ladeneröffnung stehen Menschen vor den Schiebetüren und warten. Sie wollen die ersten sein, die den neuen Supermarkt in der Höchstädter Innenstadt betreten. Nida Deniz Ata lächelt und sagt: "Es ist bisher alles super gelaufen, ich hoffe, es bleibt so." Sie ist die Filialleiterin im neuen Norma in der Höchstädter Innenstadt. Seit Montag hat der Neubau, der direkt im Anschluss an den bisherigen Laden in der Marktmillergasse errichtet worden ist, geöffnet. Und die junge Filialleiterin und ihr zwölfköpfiges Team erleben einen wahren Ansturm. "Ich war schon aufgeregt. Aber es läuft", sagt sie und ist schon wieder weg.

Der Ansturm bei Norma in Höchstädt war am Eröffnungstag riesig. Foto: Simone Fritzmeier

Angebote zur Eröffnung im Norma

Einer, der den ersten Tag im Supermarkt auch erleben wollte, ist Josef Kapfer aus Schwenningen. Er hatte schon früh morgens einen anderen Termin in Höchstädt und ist dann direkt in den Norma. Mit einem vollen Einkaufswagen und einer Rose in der Hand kommt er aus dem Laden. "Es ist sehr schön geworden. Mir gefällt es", sagt er. Und er hat zugeschlagen: Das Bier ist im Angebot. "Dabei trinke ich es gar nicht so", erzählt er lachend und fügt hinzu, dass er deshalb seinem Mitarbeiter die Kiste schenken wird.

40 Bilder So sieht es im neuen Norma in Höchstädt aus Foto: Simone Fritzmeier

1000 Quadratmeter Verkaufsfläche in Höchstädt

Ein paar Autos weiter, schlägt gerade Annemarie Hoti den Kofferraum-Deckel zu. Sie ist schon kurz vor 8 Uhr fertig mit ihrem Wocheneinkauf. Direkt aus der Nachtschicht ist die Höchstädterin zum Einkaufen gefahren. "Es ist viel besser. Super. Auch das Sortiment ist größer geworden", sagt sie. Das findet auch Sandra Thomanek. Sie ist mit ihrer 14 Monate alten Tochter Sophia ebenfalls am frühen Morgen im neuen Markt beim Einkaufen. "Ich war immer schon bei Norma und freue mich, dass es jetzt so groß und schön ist", sagt sie. Circa viermal in der Woche geht sie einkaufen.

Sandra Thomanek und ihre kleine Tochter Sophia waren beim Eröffnungstag ebenfalls bei Norma. Foto: Simone Fritzmeier

Der neu gebaute Norma hat nun eine Verkaufsfläche von tausend Quadratmetern, 44 Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung - am Eröffnungstag braucht es sogar Sicherheitsleute, die den Parkplatz-Verkehr regeln. Der bisherige Markt, ebenfalls ein Neubau damals, ist 1993 errichtet worden. Wie diese Räumlichkeiten künftig genutzt werden, ist noch nicht final geklärt.

