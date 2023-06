Höchstädt

Ein bunter Mix einer bunt gemischten Künstlertruppe

In Höchstädt ist die Ausstellung Farbenpracht derzeit zu sehen (von links): Stephan Karg, Claudia Kohout, Erika Rachote, Encarnacion Bayer, Rolf Gröner.

Plus Zahlreiche Besucherinnen und Besucher sind bei der Vernissage zur Kunstausstellung „Farbenpracht“ in der Schlosskapelle Höchstädt. Das gibt es zu sehen.

Von Horst von Weitershausen Artikel anhören Shape

Es ist immer wieder bemerkenswert, was von den Verantwortlichen des Kulturforums der Stadt Höchstädt, allen voran Claudia Kohout, an Kunstausstellungen in der Schlosskapelle oder im Geigerturm organisiert wird. Und dies nun schon seit gut 20 Jahren. Da ist es auch nicht verwunderlich, dass zur Vernissage der Ausstellung „Farbenpracht“ des Künstlertrios „ENERO“ zahlreiche Besucherinnen und Besucher gekommen sind, um sich auf die kreativen Spuren der drei Künstler Encarnacion Bayer, Erika Rachota und Rolf Gröner aus Giengen/Brenz und Hermaringen zu begeben.

Bürgermeister ist überwältigt

So zeigte sich auch Höchstädts Zweiter Bürgermeister Stephan Karg „überwältigt“ von der Farbenpracht der Ausstellung, wie sie ihm beim Betreten der Schlosskapelle zur Eröffnung der Ausstellung entgegengekommen sei. Neben den zahlreichen Gästen der Vernissage und Familienangehörigen der Künstler begrüßte Karg den Landratsstellvertreter Joachim Hien sowie die Stadträte Johannes Gorhau und Thomas Häusler. Aus Giengen war der Amtsleiter im Amt für Kultur, Sport und Tourismus bei der Stadt Giengen, Andreas Salemi gekommen, er sollte auch später die Laudatio auf die Künstler übernehmen.

