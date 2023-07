Ein "Farbentango" in der Höchstädter Schlosskapelle

Das Kulturforum der Stadt Höchstädt präsentiert die Malerin Renate Kutke. Es ist ein Spiel auf der Klaviatur der Farben.

Es ist immer wieder bewundernswert, wie die Verantwortlichen des Kulturforums der Stadt Höchstädt, an der Spitze Vorsitzende Claudia Kohout, nun schon seit über 20 Jahren mit sicherer Hand Ausstellungen in der Schlosskapelle organisieren, die von Künstlern mit großer Freude bestückt werden. So auch die Ausstellung „Farbentango – meine Hände wohnen in den Pinseln“ der Künstlerin Renate Kutke aus Wehringen.

Als Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth die Vernissage eröffnete, hatten sich zahlreiche Besucher und Besucherinnen sowie die Familie und Freunde der Künstlerin eingefunden, um sich am Spiel der Farben in den Exponaten zu erfreuen. Maneth nannte in seiner Ansprache den Titel der Ausstellung „Farbentango“ und zog dabei einen Vergleich zum musikalischen Tango Argentiniens. „Wie in der Musik erspüre ich auch in den Bildern der Künstlerin die Leidenschaft als Ausdruck ihres malerischen Individualismus, wobei besonders Detailgenauigkeit und Formschönheit überzeugen.“ Jedes Bild erzähle eine Geschichte, jeden Tag aufs Neue, je nach Lichteinfall. „Dies ist eine Raffinesse in Renate Kutkes Werk, durch Collagen und hauchfeine Lasuren Farbklänge, die zu jeder Tageszeit neu changieren, entstehen zu lassen“, sagte Maneth.

Das Ambiente im Höchstädter Schloss ist ansprechend

Laudatorin Andrea Rozorea würdigte das wundervolle Ambiente für die Ausstellung. Die Künstlerin stellte sie fest, dass ein Bild vor dem Malen keine Lösung kenne. Deshalb führe es auch beim Künstler zu Unverständnis, wenn er vom Betrachter gefragt werde: „Was hast du dir dabei gedacht?“ Bilder seien nicht geplant, sie werden Rozoreas Worten zufolge entwickelt in Formen und Farben. Und oft müsse der Künstler oder die Künstlerin mit sich kämpfen, um das auszudrücken, was beim Entstehen des Bildes empfunden werde. Renate Kutke gehe keinem Kampf auf der Klaviatur der Farben aus dem Weg, um ihre Leidenschaft auszudrücken und sie den Betrachter spüren zu lassen.

"Lady Luck" spielt bei der Vernissage in Höchstädt auf

Den musikalischen Rahmen der Vernissage, an der auch Landtagsabgeordneter Georg Winter teilnahm, gestaltete Saxofonistin, Sängerin und Flötistin Anette Glück, die den Künstlernamen Lady Luck trägt. Die Ausstellung kann bis zum Sonntag, 20. August, in der Schlosskapelle täglich außer Montag in der Zeit von 9 bis 18 Uhr besucht werden. Der Eintritt ist frei.

Lesen Sie dazu auch