Eine Reise in exotische Tierwelte und ferne Länder

Jasmin Behringer in Höchstädt eine besondere Ausstellung im Geigerturm aufgebaut. Die Vernissage war ein Höhepunkt - und gleichzeitig ist die letzte in diesem Jahr.

Das Kulturforum der Stadt Höchstädt veranstaltete im 20. Jubiläumsjahr seine für heuer letzte Kunstausstellung im Geigerturm in der Geigergasse Höchstädt mit der Künstlerin Jasmin Behringer aus Oberliezheim. Vergangenen Freitag fand die Vernissage mit rund 90 Gästen statt. Zweiter Bürgermeister Stephan Karg freute sich über die gelungene Ausstellungseröffnung und bedankte sich bei Claudia Kohout vom Kulturforum für die perfekte Organisation. Landrat Markus Müller zeigte sich begeistert von der Auswahl der Bilder. In seinem Grußwort zitierte er den ehemaligen Bundespräsidenten Johannes Rau: „Kultur ist kein Sahnehäubchen, sondern die Hefe im Teig“. Bei herrlichem Spätsommerwetter war Partystimmung in der Geigergasse. Die Besucherinnen und Besucher fühlten sich sichtlich wohl und genossen die laue Nacht. Ein 1974er-Bulli, der vor dem Geigerturm geparkt wurde, und in dem ebenfalls Bilder der Künstlerin ausgestellt waren, bildete einen Blickfang der besonderen Art.

Die Katze war oft ein Motiv

Die Künstlerin Jasmin Behringer aus Oberliezheim: „Ich freue mich sehr, im Geigerturm meine Bilder ausstellen zu können“. Schon als junges Mädchen war ihr Stubenkater oft ihr Motiv. Erst wenn sie zeichnet, ihr Gegenüber genau beobachtet, wird ihr die Individualität bewusst. Weiche Pinselstriche zeigen sein glattes gestreiftes Fell, seine lustigen Barthaare wirken wie Kalligrafie und die aufgeweckten Kulleraugen bekommen mit Kohle eine tiefe Ausstrahlung.

Die Oberliezheimerin lässt ihr Herz sprechen

Mit ihren Bildern lässt sie ihr Herz und ihre ganze Bewunderung sprechen. Aquarelle malt sie schon sehr lange, doch das Kohlezeichnen hat sie erst in ihren Urlauben in Thailand auf einem Markt von einheimischen Straßenkünstlern erlernt. Dadurch bekam Jasmin Behringer die Möglichkeit, ihren Bildern einen besonders plastischen und realistischen Ausdruck zu verleihen. Die Kombination zwischen Leichtigkeit und Lebendigkeit der Tiere in Einklang zu bringen, ist ihre Vision. Ihr Skizzenblock ist stets in ihrem Handgepäck und wann immer sich eine schöne Kulisse bietet, lässt sie der Kreativität unter freiem Himmel ihren Lauf, zückt Block und Bleistift und hält den besonderen Moment fest. Die Kunstausstellung ist nur noch am Sonntag, 17. September von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Die Künstlerin ist anwesend und freut sich auf viele Besucher. Der Eintritt ist frei. (AZ)

