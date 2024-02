Fußgänger erschrickt sich und stürzt in Höchstädt

Ein 77-Jähriger hat sich vor einer Autofahrerin in Höchstädt erschrocken. Dann ist das Unglück passiert.

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Montagnachmittag in Höchstädt gekommen. Eine 20-jährige Autofahrerin war von der Herzogin-Anna-Straße nach links in die Dillinger Straße eingebogen. Ein 77-jähriger Fußgänger überquerte den Fußgängerüberweg der Dillinger Straße in Richtung Marktplatz.

Mann hat sich in Höchstädt erschrocken

Erschrocken durch die heranfahrende Autofahrerin stürzte er und erlitt leichte Verletzungen. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zu einem Zusammenprall zwischen Auto und Fußgänger war es nicht gekommen. (AZ)