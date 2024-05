Mann demoliert Zaun und Auto in Höchstädt: Hoher Sachschaden

Nachdem er es nicht schafft, unfallfrei aus einer Einfahrt zu fahren, prallt ein 27-Jähriger auch noch in den Gegenverkehr. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

Wohl unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol hat sich ein 27-Jähriger Samstagfrüh gegen 6.40 Uhr in der Höchstädter Lindenallee an das Steuer eines Autos gesetzt. Nachdem er schon beim Rangieren aus der Hofeinfahrt einigen Sachschaden am Zaun verursacht hatte, prallte er beim Abbiegen in der Lindenallee mit höherer Geschwindigkeit gegen den dortigen Randstein. Da er dadurch in Schlingern geriet, prallte er zudem einem entgegenkommenden 38-Jährigen in dessen Fahrzeugheck. Das teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. Anschließend sei der 27-Jährige in den Grünstreifen gefahren und mit seinem demolierten Auto liegen geblieben. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenprall mit diversen Schäden nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei hatte bei der Unfallaufnahme den Verdacht, dass bei dem Vorfall Drogen und Alkohol im Spiel waren und ordnete eine Blutentnahme an. Auch der Führerschein wurde sichergestellt und der Fahrer musste die Beamten auf die Dienststelle begleiten. Es entstand Sachschaden am Zaun und den beiden Autos in Höhen von gesamt etwa 20.300 Euro. Verletzt wurde niemand.

63-Jähriger mit 1,1 Promille in Lauingen erwischt

Am gleichen Tag, gegen 17.30 Uhr, hat die Polizei in Lauingen einen anderen Fahrer erwischt, der offenbar unter Alkoholeinfluss stand. In der 63-Jährige wurde in der Hermannstraße kontrolliert. Da ein durchgeführter vorläufiger Atemalkoholtest einen Wert von über 1,1 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Auch wurde der Schlüssel sichergestellt und die Weiterfahrt entsprechend unterbunden. (AZ)

