Maschendrahtzäune beschädigt: Wer hat in Höchstädt etwas beobachtet?

Gesucht sind vier Unbekannte, die in Höchstädt mehrere Sachschäden während des Umzuges angerichtet haben. Einer soll einen Cowboy-Hut getragen haben.

Eine Sachbeschädigung ereignete sich am Sonntag gegen 15.45 Uhr in Höchstädt. Eine bisher unbekannte Tätergruppe marschierte während des Höchstädter Faschingsumzugs von der Pfalz-Neuburg-Straße in die Deisenhofer Straße. Hierbei überstiegen sie mehrere Maschendrahtzäune und eine Gartentür, die dadurch beschädigt wurden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Sie alle hatten dunkle Mützen

Laut Zeugenaussagen waren zwei der vier bisher unbekannten Täter mit roten Kapuzenpullovern eines bislang unbekannten Faschingsvereins sowie dunklen Mützen bekleidet. Die anderen beiden Männer waren dunkel gekleidet, einer trug einen schwarzen Cowboy-Hut und eine schwarze Sonnenbrille. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)