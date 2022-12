Höchstädt

vor 35 Min.

Nach Brand eröffnet am Donnerstag der neue Edeka in Höchstädt

Bei der Eröffnung des Edeka in Höchstädt: (von links) Bürgermeister Gerrit Maneth, die Edeka-Geschäftsführer Stefan Mayer und Lothar Odenbach, Rudy und Elisabeth Kimmerle, Carmen Dahlitz sowie Vincent, Rudolf und Eva Kimmerle.

Plus Vor zweieinhalb Jahren wurde der Einkaufsmarkt ein Raub der Flammen. Jetzt ist der Edeka beim Mühlenkreisel wiederaufgebaut.

Von Berthold Veh

Vergleiche haben ja oft den Mangel, dass sie nicht ganz zutreffen. Wer aber jetzt den neuen Edeka in Höchstädt sieht, dem kann die Redensart in den Sinn kommen, dass der Einkaufsmarkt "wie Phönix aus der Asche" wiederauferstanden ist. Vor zweieinhalb Jahren brannte der Edeka in der Nähe des Mühlenkreisels nieder.

