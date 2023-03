Höchstädt

07:57 Uhr

Balkan Grill in Höchstädt: Bei Gjakova gibt es viel Fleisch und Mamas Rezepte

Mama Time und Sohn Gazmend Nuraj sind das Gesicht hinter "Gjakova - Balkan Grill". Aus der "Insel Kuba" wurde der Imbiss in der Donauwörther Straße.

Plus Die umtriebige Familie Nuraj kennt man. Nun hat sie ein neues Geschäftsfeld. So wird aus der "Insel Kuba" der kleine Imbiss "Gjakova". Wie der ankommt und was es dort gibt.

Pljeskavica, Sucuk und Cevapcici - das sind nur drei Spezialitäten, die Mama Time besonders gut in der Küche zaubern kann. Es sind typische Gerichte aus ihrer Heimat. Und seit wenigen Wochen freut sich nicht nur ihre Familie über ihre Leckereien. Seit November hat Höchstädt ein Speiselokal mehr. Dort, wo bislang die "Insel Kuba" war, gibt es jetzt einen Imbiss. Der Name: "Gjakova - Balkan Grill". Familie Nuraj steht dahinter und wagt damit einen ganz neuen Weg. Sohn Gazmend erklärt: "Bisher hatten wir mit der Gastroszene nichts zu tun. Aber wir starten durch und es kommt bisher ganz gut an." Vor allem Mamas Gerichte.

