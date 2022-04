Reinigungskraft hört Klopfzeichen: Einbruchsversuch Höchstädt

Verdächtiges Klopfen hat eine Reinigungskraft während der Arbeit in einem Höchstädter Büro bemerkt. Dort wollten Unbekannte einbrechen.

Der Dillinger Polizei ist am Freitagabend um 18.30 Uhr mitgeteilt worden, dass am Fenster eines Höchstädter Büros Hebelspuren entdeckt wurden. Vor Ort in der Herzog-Philipp-Ludwig-Straße 5 stellten die Beamten fest, dass jemand versucht hatte, durch das Fenster einzudringen.

Video zeigt zwei Unbekannte

Eine Reinigungskraft, die sich um 15 Uhr in dem Gebäude aufgehalten hatte, stellte zu dieser Zeit ein „Klopfen“ an einem Fenster fest, bemerkt jedoch keine Personen. Auf einer Videoaufzeichnung sind laut Polizei zwei bislang unbekannte Personen zu sehen, die sich gegen 15 Uhr auffällig um das Gebäude herumtrieben.

Diese könnten nach Angaben der Polizei mit der Tat in Zusammenhang stehen. Am Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)

