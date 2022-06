Rund ums Schloss Höchstädt wandern und dann den Sprung in den Baggersee wagen

Auf dem Herzogin-Anna-Rundweg in Höchstädt gibt es jetzt ganz neu einen Seezugang mit Liegewiese. So sieht der Sommer in der Donaustadt aus.

Wer bereits auf dem Wanderweg „Auwald und Schloss erleben – Herzogin-Anna-Rundweg“ unterwegs war, der hat sicher schon den malerischen Blick über den Baggersee „Am Fischerhölzle“ genossen oder ihn sogar am Foto-Point-Bilderrahmen mit einem Selfie festgehalten. Nur wenige Meter weiter, direkt am Infopoint „Kiesgewinnung“, lädt ab sofort der von der Firma Reichhardt Beton & Kies GmbH & Co. KG neu gestaltete Seezugang mit großer Liegewiese zum gemütlichen Verweilen und Entspannen ein.

22 Bilder Die Hängebrücke am Höchstädter Herzogin-Anna-Rundweg ist fertig Foto: Berthold Veh

Höchstädter Berufsschüler haben Bäume gepflanzt

Dank der Spende des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums Höchstädt konnten zudem Bäume gepflanzt werden, die den Besuchern als natürliche Schattenspender dienen, teilt es die Stadt in ihrer Pressemitteilung mit. Begeistert vom neuen Uferbereich zeigte sich auch Bürgermeister Gerrit Maneth: „Durch diese tolle Aktion konnte unser Herzogin-Anna-Rundweg um ein weiteres Naturerlebnis aufgewertet werden. Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle vor allem an Adolf Reichhardt jun. sowie an alle Mitwirkenden für ihren Einsatz.“. Informationen zum Wanderweg gibt es unter www.vg-hoechstaedt.de/herzogin-anna-rundweg. (pm)

Lesen Sie dazu auch