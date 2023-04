Streit in Höchstädt: Beteiligter flüchtet mit Auto

Die Polizei sucht nach Hinweisen zu einem Mann, der nach einer Streitigkeit in Höchstädt geflüchtet ist. Bei dem Vorfall war ein 26-Jähriger leicht verletzt worden.

In Höchstädt ist es in der Nacht auf Sonntag zu einem Streit gekommen. Gegen 23.55 Uhr gerieten in der Lutzinger Straße zwei Personen aneinander, in deren Verlauf ein alkoholisierter 26-Jähriger nach einem Stoß zu Boden fiel und sich hierbei leichtere Verletzungen zuzog.

Angreifer flüchtet in weißem Audi

Der bislang unbekannte Aggressor ist anschließend mit drei weiteren Personen in einem weißen Audi A1 geflüchtet. Sachdienliche Hinweise zum Täter oder Tathergang werden von der Polizei unter der Telefon 09071/560 entgegengenommen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch