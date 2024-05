Umleitungen: Ausbau der Lutzinger Straße in Höchstädt geht weiter

Der neue Geh- und Radweg ist nun barrierefrei an den Kreisverkehr angebunden. So geht es weiter.

In den vergangenen beiden Wochen wurde der neue Geh- und Radweg in der Lutzinger Straße in Höchstädt bis zum Kreisverkehr Heppner-Ring herangebaut und an diesen barrierefrei angebunden. Die durch den Lkw-Verkehr spürbar geschädigte Fahrbahn im Kreisverkehr wurde grundhaft erneuert und parallel dazu die Fahrbahn in der Lutzinger Straße eingebaut. In der kommenden Woche erfolgen in der Lutzinger Straße Restarbeiten an den Pflasterrinnen und im Bankettbereich.

Der Geh- und Radweg wird voraussichtlich bis Ende Juli den Fußgängern und Radfahrern zur Verfügung stehen, da in dessen Zuge im Bereich des Schipfelkreisverkehrs noch Winkelstützelemente gesetzt, und die Hangböschung hergestellt werden muss.

Das sind die neuen Umleitungsstrecken

Der Umleitungsverkehr wird in beiden Fahrtrichtungen analog der vorherigen Bauphasen ab dem Kreisverkehr Heppner-Ring über die Kohlplatte (St 2212) – Oberglauheimer Straße – Donauwörther Straße (B16) – Kreisverkehr Mühlenring – Lutzinger Straße (Kreisstraße DLG 41) zum Kreisverkehr Schipfelring geführt.

Das Staatliche Bauamt Krumbach bedankt sich bei allen betroffenen Anliegern und Verkehrsteilnehmern für das entgegengebrachte Verständnis und bittet um ein rücksichtsvolles Fahrverhalten auf der Umleitungsstrecke. (AZ)

