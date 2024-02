Unbekannte sprühen in Höchstädt Graffiti

In einer Bahnunterführung in Höchstädt haben sich Unbekannte mit Spraydosen ausgetobt. Dennoch bleibt der Schaden vergleichsweise gering.

Bisher unbekannte Täter haben am Dienstag gegen 18.30 Uhr in der Deisenhofer Straße in Höchstädt eine Bahnunterführung mit Graffiti besprüht. Der mutwillig angerichtete Schaden beläuft sich laut Polizeiangaben zwar nur auf ungefähr 100 Euro, dennoch ermittelt die Polizeiinspektion Dillingen hat wegen Sachbeschädigung durch Graffiti und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. (AZ)

Lesen Sie dazu auch