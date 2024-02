Unfall in Höchstädt: 34-Jähriger muss ins Krankenhaus

Bei einem Auffahrunfall in der Donauwörther Straße wird ein Mann verletzt. Außerdem entsteht erheblicher Sachschaden.

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Dienstagnachmittag in Höchstädt gekommen. Gegen 15 Uhr befuhr ein 34-jähriger Autofahrer die Donauwörther Straße stadteinwärts. Am Einmündungsbereich zur Sonderheimer Straße wollte er nach links abbiegen. Eine nachfolgende 37-jährige Fahrerin eines Multivans fuhr auf den stehenden Skoda auf. Der 34-Jährige zog sich aufgrund des Aufpralls Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. An den Fahrzeugen entstand Gesamtunfallschaden von rund 10.000 Euro. So steht es im Pressebericht der Polizei. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr Höchstädt hinzugezogen. Eine Beschilderung der Unfallstelle erfolgte durch die Straßenmeisterei. (AZ)