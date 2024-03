Verkehrskontrolle mit Marihuana-Fund in Höchstädt

Bei einer Kontrolle finden Polizeibeamte – eine Woche vor der geplanten Teillegalisierung – Marihuana im Auto eines 49-Jährigen. Zudem zeige er Konsumanzeichen.

In Höchstädt hielt eine Zivilstreife der Polizei aus Dillingen in der Prinz-Eugen-Straße einen 49-jährigen Autofahrer für eine Verkehrskontrolle an. Während der Kontrolle am Dienstagabend bemerkten die Beamten bei dem Mann Anzeichen, die darauf hindeuteten, dass er möglicherweise Drogen konsumiert hatte. Deshalb musste der 49-Jährige sein Auto stehen lassen und sich einem Test unterziehen, bei dem ihm Blut abgenommen wurde. Im Auto des Mannes fanden die Polizisten auch eine kleine Menge Marihuana. Jetzt muss er sich wegen des Besitzes von Drogen und des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten. (AZ)