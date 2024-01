Höchstädt

Wurstketten und Wackeldackeln sind die Höhepunkte des Kappenabends

Plus Die etwas andere Prunksitzung der Schlossfinken bietet mehr als nur Tanz, Show und humorvolle Reden. Von Klimaklebern im Kindergarten und dem neuen Höchstädter Reiseführer.

Das Läuten von Glockenschlägen leitet den diesjährigen Kappenabend der Schlossfinken ein. Nun, neu geschmückt nach dem Hofball, ist das Zentrum des Geschehens die Bühne der Nordschwabenhalle in Höchstädt. Sogar leer scheint die Kulisse bereits vielversprechend. Über die neben der Bühne stehende Leinwand flimmern Bilder und Videos früherer Regenten. Kleine und große Schlossfinken sind zu sehen, wie sie fleißig üben. Als der Scheinwerfer die Bühne erhellt und die Prinzenpaare in der Mitte stehen, erscheint der ganze Hofstaat in seiner vollen Stärke.

Die Büttenrede liegt nicht schwer im Magen

Die Büttenrede von Lukas Lenz hinterlässt ein heiteres Publikum. Foto: Taisia Matwejew

Rund 150 Tänzer und Tänzerinnen stehen auf der Bühne und die Mitte zieren die beiden Prinzenpaare: Prinzessin Pia (Nawratil) und Eric (Pudwill) sowie Sandra (Fischer) und Michael (Feistle). Wer bereits den Hofball besucht hat, darf sich auch an diesem Tag wieder darauf freuen, die Prinzengarde, die "Flying Narrows" und den Showtanz zu sehen. Bevor die Großen zeigen, was sie können, stellt der kleine Hofstaat sein Programm vor. Mit den Sonnenkindern wird der Kappenabend eröffnet. Als Stinktier, Bären oder Mäuse, als Affen oder Elefanten zeigen die Kleinen, wie Tiere in der Disco tanzen. Mit den Dance Kids und den kleinen Hofnarren geht es in den Süden. Auch die kleine Garde sowie Teeniegarde funkeln um die Wette. Stolz zeigen sie in ihren neuen Gewändern, dass sie der Prinzengarde in Nichts nachstehen.

