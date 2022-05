Holzheim

Bürgerversammlung: In Holzheim wird viel gebaut – aber nicht genug

Die Frage, ob ein neuer Supermarkt in Holzheim gebaut wird, ist schon länger offen. Auch bei der Bürgerversammlung am Donnerstag war sie ein Thema.

Plus Rathauschef Simon Peter stellte sich den Fragen der Menschen. Es geht um ungenutzte Baulücken und sehr viel Geld für schnelles Internet.

Von Annemarie Rencken

Als Bürgermeister Simon Peter nach seinem Vortrag „dem Bürger“ das Wort erteilt spricht vor allem eine Bürgerin. Sie will das Mikrofon, das ihr Peter gebracht hat, gar nicht mehr aus der Hand legen und unterhält mit ihren Fragen den gesamten Raum. Sie kenne allein in Holzheim fünf Bauplätze, die seit Jahren brach lägen. Ein Mitarbeiter des Landratsamts habe ihr gesagt, dass man ihnen diese Flächen doch „abluchsen“ könne - ein Wort was für große Erheiterung sorgt.

