Holzheim feiert eine große Faschingsparty

Bunt, laut und sogar bei Sonnenschein: Der Gaudiwurm im Aschberg lockt tausende Menschen zum Faschingsfinale.

Die flotten Bienen aus Fristingen haben sich in ihre Streifenkostüme geworfen und sind bester Stimmung zum Holzheimer Faschingsumzug gekommen. Nicht nur die "falschen" Bienchen sind mit dabei, die ein oder andere echte Biene summt auch schon durch die Straßen. Denn das Wetter meint es, wie im vergangenen Jahr, wieder gut mit den Holzheimer Närrinnen und Narren – und ihren Gästen. Bis weit raus auf den Feldwegen rund um Holzheim stehen die Autos der Faschingsfans. Doch nicht nur die Zuschauer haben den Weg in die Aschberggemeinde gefunden. Knapp 40 Wägen von Faschingsgesellschaften aus dem Landkreis und der Umgebung sind in Holzheim aufgefahren, um das Ende der Faschingssaison wieder gebührend zu feiern. Am Faschingsdienstag endet die fünfte Jahreszeit bei uns im Kreis Dillingen traditionell mit dem Holzheimer und dem Unterglauheimer Umzug.

Aufwendig gestaltete Schiffe, Burgen, Schlösser, Hütten, Häuser und andere Vehikel defilieren zu wummernder Schlagermusik durch die Holzheimer Straßen. Ein Wikingerboot auf Rollen umschifft die neue Verkehrsinsel auf der Augsburger Straße dabei sogar mehrmals und wohl am elegantesten. Angeführt wird der Umzug auch in diesem Jahr wieder von der "Startnummer 0,5". Die sechs Frauen haben sich zum Motto "Amor" mit einigen Herzchen ausgestattet. "Wir sind zu alt für die Brezga-Bar, deshalb machen wir jetzt einfach die Vorhut", sagt eine und lacht.

"Lieber einen heben, statt sich festzukleben"

Und nach ihnen kommt noch einiges. Neben den großen Wägen der großen Faschingsgesellschaften sorgen auch die kleineren Abordnungen für Lacher und "Helau-Rufe". Eine Truppe aus Ellerbach-Fultenbach zelebriert das Landleben. Mit Kittelschürze, Kopftuch und Rollator bewerben sie das Dorfleben im Holzheimer Ortsteil. Ein bisschen gesellschaftspolitisch wird es auch noch mit den "Klima-Klebern" aus Finningen, die mit Kettensägen vom Asphalt gelöst werden und auf ihren Plakaten fordern: "Lieber einen heben, statt sich festzukleben".

107 Bilder Holzheim feiert mit buntem Faschingsumzug

Nicht nur die Mitglieder der Faschingsgesellschaften haben sich in kreative Kostüme geworfen. Karoline Sitterer aus Binswangen ist mit Sohn, Schwägerin, Neffen und Schwiegereltern da. Rund 30 Stunden habe sie in das Kostüm ihres Sohnes gesteckt, sagt Sitterer. Auf ein braunes Mäntelchen hat sie in Dreiecke geschnittene graue Schwämme angebracht, die aussehen wie Igel-Stacheln. Ob sich die Arbeit gelohnt hat? Sitterer lacht. Wenn der Sohn rausgewachsen ist, könne es ja immerhin noch der Neffe anziehen.