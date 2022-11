Holzheim

Trauer um eine Helferin und Pionierin: Maria Aubele hat überall mit angepackt

Plus Die Weisingerin hatte ihr Leben ganz dem Helfen verschrieben. Sie wurde für ihr Engagement vielfach ausgezeichnet. Nun ist sie im Alter von 79 Jahren verstorben.

Maria Aubeles Urkunden füllen ganze Ordner. Ihr Mann Xaver kramt sie hervor, so viele sind es, dass er sich gar nicht mehr an jede Ehrung erinnern kann, die seine Frau in ihrem Leben bekommen hat. "Das ist nichts Besonderes, hat sie immer gesagt", erinnert sich Aubele. "Die kriegt man, wenn man älter wird." Das Leben von Aubele drehte sich bis zum Schluss ums Helfen und Anpacken. Nach einem Schlaganfall war die Weisingerin dann selbst auf Hilfe angewiesen. Am 20. November ist Maria Aubele schließlich im Alter von 79 Jahren verstorben.

