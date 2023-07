Kreiskliniken: Wir brauchen die Gesundheitsexperten vor Ort

Plus Die Situation der Kreiskliniken beschäftigt den Landkreis Dillingen nicht erst seit gestern. Es musste gehandelt werden, so viel steht fest. Der erste Schritt ist getan.

"Ja, eine Uniklinik, das wäre schön", so die Traumvorstellung mancher Lokalpolitiker aus dem Kreis Dillingen. Ja, schön wär's. Doch selbst in einer Uniklinik läuft nicht alles rund. Auch dort herrschen Personalmangel, Zeit- und Kostendruck. Auch dort gibt es massiven Sanierungsbedarf und es mangelt teils an moderner Technik. Das Gesundheitssystem in Deutschland läuft nicht rund. Das ist einer der Gründe, warum nun auch Landrat Markus Müller die Notbremse bei den Kreiskliniken Dillingen-Wertingen ziehen musste. Doch es kommen weitere Gründe hinzu.

Der Kreis Dillingen ist mit der Klinik-Krise nicht allein

Da ist einmal der Schuldenberg, den die Kliniken seit ihrer Gründung mit sich herumschleppen. Hinzu kommt die Corona-Pandemie, die das Gesundheitswesen in Deutschland auf den Kopf gestellt hat. Denn: Weniger Operationen und Behandlungen bedeuten weniger Einnahmen. Dazu ächzt das System unter den enorm teuren Kontrollmechanismen und der Bürokratie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen