Von weniger Müll an den Badeseen im Landkreis Dillingen profitieren alle

Plus Wer am Baggersee die Sonne genießt, grillt und Festchen feiert, der sollte auch die Umwelt im Blick haben.

Die Füße im Wasser, die Sonne im Gesicht und in der Nase der liebliche Duft von Fleisch (oder auch Fleischersatz), das auf dem Grill vor sich hin brutzelt. Kann ein Sommerabend noch besser werden? Eigentlich nicht. Gerade bei den aktuellen Temperaturen locken die Badeseen im Landkreis Dillingen Tausende auf der Suche nach Abkühlung. Es tut mir leid, aber wir müssen reden.